José Luiz Datena se envolveu em mais uma polêmica à frente do Brasil Urgente. Nesta quinta-feira (7), ele fez um alerta para o presidente Jair Bolsonaro sobre suas posições com relações aos reflexos das eleições nos Estados Unidos e o ataque ao Congresso americano e pediu respeito à democracia e à imprensa.

“O presidente Jair Bolsonaro usou esse exemplo nos EUA pra dizer que: ‘olha se não tiver voto impresso no Brasil em 2022, o que aconteceu lá nos EUA vai acontecer aqui no Brasil’. Isso é um absurdo. Pare de defender esse lunático, se houvesse fraude nas eleições de 2018, você não seria eleito, o senhor era um dos últimos colocados. Pelos erros da esquerda, pela exposição das suas ideias, que muita gente concorda, pela imprensa que divulgou suas deias, o senhor não pode ficar atacando a imprensa como o senhor ataca, respeite a democracia. Pense bem naquilo que o senhor fala, pois o que o senhor fala hoje tem que ser sustentado amanhã. Não adianta o senhor falar uma bobagem hoje e, no outro dia, colocar na boca da imprensa. Isso não cola mais. O que aconteceu nos Estados Unidos hoje não tem nada a ver com o Brasil”.

Datena ainda defendeu os jornalistas, em especial o âncora do Jornal Nacional, William Bonner, que foi chamado de 'canalha' por Bolsonaro: “Não aceito o termo ‘canalha’ pra mim. E não aceito o termo ‘canalha’ para a história da imprensa brasileira. Se não fosse a imprensa brasileira hoje não viveríamos num país democrático. Respeito minha profissão, respeito meus colegas de trabalho. Não sou canalha. Nenhum de nós pode chegar em casa e ser questionado por nossos filhos: 'o senhor é canalha, papai?' Eu não sou canalha, não aceito esse termo”, comentou.