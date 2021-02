Lumena Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 20:11 | Atualizado 10/02/2021 20:17

Na preparação para a festa de mais tarde no "Big Brother Brasil", Karol Conká, Lumena, Gilberto e Sarah conversavam no camarim e Lumena falou sobre Lucas Penteado. Segundo a psicóloga, ela acredita que o ator mobilizou muitos assuntos durante sua permanência na casa.

Lumena também comentou um desejo que tem para Lucas. "Espero que ele esteja fazendo terapia, se organizando. Ele é um cara inteligente", disse.

Karol Conká concordou com a amiga e Sarah disse esperava que Lucas fosse permanecer por muito tempo no reality. "Eu via ele indo muito longe".