Papatinho Lana Pinho

Por Nathalia Duarte

Publicado 12/02/2021 06:00

Você provavelmente já ouviu falar sobre Tiago da Cal Alves, ou, pelo menos, escutou alguma música produzida por ele. Se não reconhece o nome, então com Papatinho a familiaridade é maior. Dono de hits de artistas como Anitta, Ludmilla, ConeCrew e Marcelo D2, o produtor carioca lança, nesta sexta-feira, a faixa 'Final de Semana', que conta com a participação de Seu Jorge e Black Alien.

Não espere para ouvir um som comum dos artistas. Na canção, que fará parte do álbum 'Workaholic', de Papatinho, as três gerações da música brasileira se unem e criam uma batida completamente diferente do repertório deles. 'Final de Semana' é uma mistura de samba com rap que ainda conta com o surpreendente apoio de uma orquestra sinfônica. A faixa está disponível nas plataformas digitais. O clipe da música será lançado às 12h de hoje.



"Seu Jorge brincou que misturou o meu futebol, com o futebol dele, mais o do Black Alien e surgiu a música. Fiquei muito feliz de ter extraído o meu melhor e o melhor deles. A música é pra cima, é maneira, e contar com o apoio da orquestra foi o toque para fechar com chave de ouro", explica o produtor, de 34 anos.



Na letra, Seu Jorge brinca e diz: 'Liguei pro Papatinho perguntando se ele tinha uma batida pra mim'. A amizade entre cantor e produtor já é antiga e eles chegaram a produzir outros sons juntos, mas, somente agora, o produtor atendeu ao pedido desta ligação.



Já Black Alien chega na música para dar o toque que faltava para Papatinho. "A gente terminou a música e eu sabia que precisava de mais um verso, achei que cabia alguém do Rap rimando, precisava ser alguém bem especial e com grande respeito para fazer o verso que faltava. Ninguém melhor que o Black Alien para representar", conta.



Currículo pesado



A ConeCrewDiretoria foi um grupo de rap que estourou nas paradas em 2006. Papatinho deu forma às músicas dos amigos e, nessa, foram anos de sucesso. Quando saiu do grupo, o produtor resolveu lançar seu próprio selo, o Papatunes e, desde então, nomes de peso já tiveram músicas assinadas pelo carioca. Gabriel O Pensador, Marcelo D2 Criolo, Anitta, Ludmilla e até Snoop Dogg, são alguns dos artistas com os quais Papatinho já trabalhou. Das parcerias nasceram hits como 'Onda Diferente' e 'Me Gusta', que estouraram nas rádios brasileiras e internacionais. Mas se ele está satisfeito? Nunca.



"Comecei no rap, mas depois eu dei um passo maior, que foi quando comecei a produzir pro pop. Eu me considero um produtor de música urbana. Tudo está dentro do meu leque de produção e eu estou aberto a explorar novos estilos. Dentro da música urbana eu nunca lancei um brega funk e acho maneiro, tenho vontade de lançar um", confessa o produtor, que diz quais serão seus novos passos.



"Não fico satisfeito nunca. Sempre quero fazer mais, sempre quero evoluir mais, aprender mais. De uns anos para cá, eu comecei a viajar para produzir para artistas lá de fora e é um novo mundo. Não vou parar até conseguir conquistar cada vez mais meu espaço", pontua.