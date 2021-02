Nego Di e Karol Reprodução

Publicado 11/02/2021 21:26 | Atualizado 11/02/2021 21:27

Em uma conversa na noite desta quinta-feira, Nego Di fez um alerta a Karol Conká sobre o comportamento da cantora. Para o humorista, ela deveria se policiar mais, pois pode prejudicar a própria carreira.

"Você está em uma linha tênue em estar machucada, ferida e se tornar um Lucas 2", disse Nego.

Karol não acreditou no que o humorista disse e Lumena, que também estava no momento, rebateu o comentário do brother. "Esse tipo de frase você tem que abortar".

Sem escutar a psicóloga, Nego Di continuou aconselhando Karol. "Tu tem que se preservar. Já pensou, tu entra aqui gigante e sai queimada?", perguntou, se referindo à carreira da cantora. "Tu não entendeu que por mais que a casa tenha te perdoado, ela tem o tempo dela. Você ficou com essa mania de perseguição", completou.

No fim da conversa, Karol disse que se sente aliviada pela mudança de comportamento da casa em relação a ela. "O que me alivia é ter noção de onde eu erro e ter pessoas que me falam, mas é muito ruim passar por isso", desabafou.