Marcelo D2 faz carinho na barriga da mulher e levanta suspeitas de gravidez Ag. News

Por O Dia

Publicado 13/02/2021 09:54 | Atualizado 13/02/2021 12:14

Rio - Marcelo D2 vai ser papai de novo! O cantor postou no Instagram, na noite desta sexta-feira, uma foto em que aparece acariciando e mostrando a barriga de gravidez da mulher, Luiza Machado, no elevador. Os rumores de que Marcelo D2 seria pai novamevinte começaram a surgir no início do mês, quando o casal foi à praia e D2 foi visto com a mão na barriga de Luiza.

Aos 53 anos, Marcelo D2 já é pai de Stefan, de 29, Lourdes, de 20, Luca, de 18, e Maria Joana, de 16. Ele também tem dois netos: Giovana e Calki. Luiza tem 33 anos. Ela e o cantor oficializaram a união em fevereiro do ano passado.