Publicado 13/02/2021 15:06

Em uma conversa com Gilberto, neste sábado, Sarah desabafou sobre a postura de alguns brothers em relação a ela no "Big Brother Brasil 21".

Sobre Lumena, Gilberto reclamou do fato da psicóloga sempre relacionar os acontecimentos da casa com pautas raciais. Sarah concordou e completou.

"Colocar eu como uma pessoa preconceituosa? O povo acha que porque eu pinto o cabelo de loiro é mais fácil. O povo te julgar por isso? Só te julgando pela aparência?", questionou.

Chorando, a sister continuou. "Eles estão fazendo o preconceito ao contrário. As brancas nessa casa não podem fazer nada. Eles estão querendo inverter tudo. Querem diminuir as pessoas porque são brancas. O que fizeram com eles a vida inteira estão fazendo aqui dentro. Eles que pregam tanto igualdade, querendo retroceder na sociedade para caramba".