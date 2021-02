Locais de estacionamento estão demarcados para evitar erros Divulgação

Após um longo período afastada de seu canal no YouTube, Giovanna Ewbank voltou ao batente seis meses após da a luz dar à luz Zyan, do casamento com Bruno Gagliasso, Neste sábado, a atriz e apresentadora compartilhou o vídeo contando como foi o parto do caçula.



"Estou voltando a entender o que é isso de gravação. Estou há mais de seis meses sem gravar, só cuidando das crianças, do baby. Foi muito importante para mim esse momento sem trabalhar, disse ela, relatando como foi a gravidez de Zyan. "Não foi planejada, foi uma surpresa, no susto e virou muita felicidade. Nem pretendia ter mais filhos na época, agora já quero mais. Descobri a gravidez quando estava com 3 meses, Zyan já estava grandinho, já podia saber o sexo, não foi aquela coisa de ter que esperar", disse.

Ela, que também é mãe de Títi, de 7 anos, e Bless, de 6, explicou que o filho estava previsto para nascer em 15 de julho, mas veio ao mundo no dia 8. "De repente, estourou a bolsa e tivemos que correr para o hospital. E só podia ir eu e Bruno para a maternidade, porque estava no meio da pandemia. Bruno me deu a maior força. Quando estava dentro do carro, as contrações começaram a ser muito fortes, eu gritava dentro do carro. Cheguei no hospital e estava com 6cm de dilatação e fui direto para a sala de parto. No carro, eu já conseguia sentir a cabeça do Zyan", narrou.

Apesar do parto normal, Giovanna garantiu que não sentiu muitas dores e chegou até a gargalhar durante o processo. "Foi um parto natural muito prazeroso. No meio, quando estava fazendo força, o Bruno olhou para mim e começou a gargalhar e eu comecei a gargalhar para ele, pq era uma cena que a gente nunca imaginou. Não foi um parto dolorido", disse.