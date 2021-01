Primeiro bebê de 2021 em Duque de Caxias é uma menina Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/01/2021 15:01 | Atualizado 01/01/2021 15:09

Duque de Caxias - O primeiro bebê do ano nascido na Maternidade Municipal de Santa Cruz da Serra é uma menina. Ana Victória veio ao mundo às 01h41m deste dia 1° de janeiro, com 2,662 kg e 45 cm enchendo de alegria a mamãe Ingrid Regina Lima da Silva e o papai Maxwell Leite, moradores do bairro Pilar, no segundo distrito de Duque de Caxias.

A chegada de Ana Victória, que nasceu de parto normal, também foi muito comemorada pela equipe médica e e enfermagem obstétrica do plantão da virada do ano na Maternidade de Santa Cruz da Serra.



Inaugurada pela Prefeitura de Duque de Caxias, em 13 de junho de 2020, atende gestantes com baixo risco de toda a região metropolitana. Localizada na Av. Automóvel Clube, no bairro Santa Cruz da Serra, a maternidade funciona 24 horas, chegando a realizar até 500 partos normais e cesárias por mês.

