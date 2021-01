Criança nasceu no Hospital Central do Exército Reprodução

Por O Dia

Publicado 29/01/2021 18:23 | Atualizado 29/01/2021 18:24

Rio - Policiais do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) auxiliaram na condução de uma grávida em trabalho, na tarde desta sexta-feira, durante um engarrafamento na Avenida Brasil. A família da criança estava a caminho do hospital quando policiais precisaram intervir para abrir o trânsito com a viatura.



Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para auxiliar na condução de uma mulher em trabalho de parto. Ela estava sendo levada de carro pelo pai. A viatura agiu abrindo caminho em meio ao trânsito e encaminhou a grávida ao Hospital Central do Exército, onde ela foi atendida, dando à luz um bebê.