Karol Conká Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 13/02/2021 16:34 | Atualizado 13/02/2021 16:34

Em uma conversa com Lumena, Juliette, Sarah, Viih Tube e Gilberto, Karol Conká revelou como quer aproveitar a festa "Amsterdã" deste sábado.

"Hoje eu vou dar um beijo triplo! Vai ser eu Gil e Juliette", disse a rapper.

Os participantes se divertiram com a informação e Juliette confessou que a primeira vez que deu um beijo triplo foi em um Carnaval com as amigas.