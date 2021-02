Karol Conká Reprodução/Globo

Karol Conká pode estar se dando bem no "Big Brother Brasil 21", da Globo, mas fora da casa sua popularidade não vai lá essas coisas. Não é novidade que um perfil criado nas redes sociais para medir sua rejeição superou o número de seguidores oficiais da artista no Instagram. Porém, neste sábado, a conta já soma aproximadamente dois milhões de pessoas de um dia para o outro.



A conta batizada de "Rejeição da Karol" está ativa há quase uma semana e já acumula cerca de 1,8 milhão de seguidores até o momento da publicação desta matéria. Uma diferença gritante de 600 mil em comparação com o perfil de Karol Conká na rede social, que conta com 1,2 milhão (número que, vale dizer, vem caindo cada vez mais).

Afinal, ao ter seu nome anunciado no "BBB 21", a rapper estava com aproximadamente 1,5 milhão de seguidores no Instagram – e até chegou a alcançar mais 100 mil, totalizando 1,6 milhão.