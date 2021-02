Lumena e Karol Reprodução

Por iG

Publicado 13/02/2021 16:50 | Atualizado 13/02/2021 16:52

Karol e Lumena estão se aproximando de Gil e conversaram com o brother na tarde deste sábado.



Enquanto Gil e Karol falavam sobre os conflitos entre eles nas últimas semanas, Lumena introduziu outro assunto, sobre a proximidade entre o economista e Sarah. A psicólogo deu a entender que Sarah só estava perto de Gil porque acredita que ele seja forte e quer se aproveitar.



"Por mais que ela seja sua brother, ela sabe que você se destaca no jogo", falou.



As sisters completaram dizendo que Sarah está tentando desestabilizar e afastar Gil, Karol e Lumena porque eles três são os que mais se destacam no jogo.



Gilberto sugeriu chamar Sarah para conversar com eles três, mas as sisters pediram para deixar a conversa para depois do almoço.