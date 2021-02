Alessandra Negrini Reprodução

Publicado 13/02/2021 18:24 | Atualizado 13/02/2021 18:26

Rainha do bloco Baixo Augusta, de São Paulo, a atriz Alessandra Negrini optou por passar o Carnaval desse ano no meio do mato, já que não haverá comemorações.



"Sábado! Partiu! Não tem carnaval, então pé na estrada. Destino: mato. E você? Sem carnaval vai brincar de que? Conta aí", postou ela, com foto dentro do carro, na tarde deste sábado (13).