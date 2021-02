Sabrina Sato Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/02/2021 20:34 | Atualizado 13/02/2021 20:35

Sabrina Sato encantou os seguidores do Instagram, neste sábado, ao publicar uma foto de seu look para uma live de Carnaval.

Na rede social, a apresentadora compartilhou o sentimento para a folia online. "Em 18 anos, essa e a primeira vez que piso no Sambodromo do Anhembi e vou desfilar... Mas estou muito feliz em poder levar alegria para a casa de todos com o #CamaroteBrahmaEmCasa! O carnaval e patrimônio cultural brasileiro e não podíamos deixar de comemorar, mesmo que em casa", escreveu.







Sabrina é rainha da Unidos de Vila Isabel, no Rio, e rainha de bateria da Gaviões da Fiel, em São Paulo. O Carnaval da Sabrina será apresentado diretamente do Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. A live terá shows de Zeca Pagodinho e Zé Neto & Cristiano, neste sábado, e Matheus e Kauan e Os Barões da Pisadinha, no domingo. As transmissões serão feitas nos canais dos artistas e também no canal do YouTube do Multishow.