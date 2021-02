Fátima Bernardes curte Carnaval com Túlio Gadelha Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 14/02/2021 14:13 | Atualizado 14/02/2021 14:16

Rio - Fátima Bernardes está feliz da vida curtindo seu primeiro Carnaval ao lado do namorado, Túlio Gadelha, em Recife. A apresentadora postou no Instagram, neste domingo, uma foto em que aparece pegando sol e de mãos dadas com Túlio.

"Nosso primeiro carnaval juntos. Até hoje só tínhamos brincado o pré-Carnaval de Recife e Olinda e o pós-Carnaval do RJ. Isso porque sempre trabalhei no Carnaval mesmo. Desde que entrei na Globo, só não trabalhei quando meus filhos nasceram, em 2012 quando preparava o Encontro para a estreia em junho e, agora, em 2021. Pena que seja uma época tão atípica, sem a magia e a alegria que envolvem esses quatro dias", disse a apresentadora.

Esta é a primeira vez também que a apresentadora leva as filhas, Laura e Beatriz, de 23 anos, para ficar com ela e Túlio em Recife. Túlio fez, neste sábado, um vídeo mostrando a chegada da apresentadora e das filhas ao aeroporto.