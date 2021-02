Caio, participante do BBB 21 Reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 14/02/2021 15:31 | Atualizado 14/02/2021 15:41

O vídeo da família de Caio abalou as estruturas do fazendeiro, neste domingo, no "Big Brother Brasil 21", da Globo. Após o presente do anjo, o rapaz chegou a ameaçar sair da casa. Em instantes, a equipe do rapaz veio a público falar sobre o vídeo gravado pela esposa dele, Walléria.



"Fica firme, Caio! Tá tudo certo aqui fora, você é incrível! Infelizmente, o vídeo teve partes cortadas e você não ouviu ela falando: 'Não estou brava'", escreveu a equipe no Twitter. "Infelizmente, nem a parte que a Waleria dizia que só queria ver ele em maio colocaram! É claro que ele vai ficar abalado. No vídeo da família, diziam que a palavra que define é orgulho. E isso também foi cortado", completou a nota.

Fica firme Caio! Ta tudo certo aqui fora, voce é incrível!!!! Infelizmente o vídeo teve partes cortadas e você não ouviu ela falando "Não estou brava". pic.twitter.com/F9W4dtjlIY — Caio Afiune (@AfiuneCaio) February 14, 2021

"Achei a Waleria estranha. Não vi firmeza nela, vi uma magoazinha ali por trás. Não sei, ela não me falou que tava tudo bem, não falou um eu te amo explosivo. Não achei ela feliz, talvez pode ter sido nervosismo, mas não sei. Se eu cismar da mão, ninguém me cerca não. Eu saio lá pela porta. O trem que era para me dar força não deu. Antes eu não tivesse visto”, revelou Caio para os colegas Sarah e Rodolffo no almoço.

