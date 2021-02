Patrícia Leitte Reprodução

Patrícia Leite, ex-BBB 18, saiu com recorde de rejeição do programa: 94,26% dos votos. Após a formação do último paredão do BBB 21, a cearense acredita que vai "passar a coroa" para outro participante. Fiuk, Nego Di e Sarah formam o paredão da vez.

Para Patrícia, Nego Di irá deixar o programa com a maior porcentagem de rejeição da edição e criou um bolão no Instagram para falar dos votos.



"Vamos de bolão. Quem vai acertar a porcentagem que o Nego Di vai sair? Já dou logo meu palpite: 92,78% (acho que essa coroa vai para outra pessoa) será???", disse na postagem.

