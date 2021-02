Gretchen reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 15/02/2021 18:56 | Atualizado 15/02/2021 18:57

Gretchen anunciou, nesta segunda-feira, pelas redes sociais, que abriu vagas para a sua mentoria de vida. A agenda de consultas funcionará em Belém e São Paulo. A rainha do rebolado pretende começar a atividade na sexta-feira.

Pelo Instagram, Gretchen mostrou o espaço onde dará as consultas. "Esse é um pedacinho do meu espaço onde eu vou atender vocês, que querem mentoria de vida, que querem dividir sua experiência de vida comigo, que querem conversar, principalmente nesse momento que está tão difícil. Vocês que estão com ansiedade, depressão. Eu sei como é difícil. Mas a gente aqui tem como ajudar você. Vamos estar atendendo a partir de sexta-feira, dia 18", disse ela no vídeo.







A cantora começará a atender no espaço ao lado do marido, Esdras Souza, que fará atendimento com musicoterapia e Reiki.