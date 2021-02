Claudia Raia está em Playa del Carmen, no México, com o marido Reprodução Internet

Publicado 16/02/2021 15:24 | Atualizado 16/02/2021 15:28

Rio - Claudia Raia está curtindo o feriado de Carnaval no México, ao lado do marido, Jarbas Homem de Mello. O casal está hospedado em um resort de luxo em Playa del Carmen, que é uma região turística do país. Os dois estão no hotel Palmaïa - The House of Aïa, com esquema "all inclusive", que quer dizer tudo incluso. O local tem piscinas de borda infinita, spa, centro de beleza e cinco restaurantes.

O resort tem diárias acima de R$ 5 mil e incluem aulas de yoga, cerimônias de cacau, meditação, academia 24 horas, tai chi chuan, e terpias do som. Movido a energia solar, o resort oferece um menu vegano a seus hóspedes, além dos restaurantes que existem no local.