Luan Santana Instagram

Por O Dia

Publicado 16/02/2021 18:09

Cada era um novo visual! O cantor Luan Santana deu adeus ao cabelo comprido e a barba saliente que apresentava desde o ano passado. É que nesta terça-feira ele mostrou o novo corte com fios mais curtos e tingiu as madeixas de ruivo, abrindo mão das mechas loiras.



A stylist do "novo Luan" é a mãe dele, Marizete Santana, e o cabeleireiro Tony Siqueira deu a repaginada. O artista também realizou um ensaio fotográfico com Bruno Fioravanti para celebrar a nova fase e o contrato assinado com a Sony. "Gostaram?", perguntou Luan no Intagram.