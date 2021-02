Rainha Elizabeth II Jack Hill / AFP

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 14:45 | Atualizado 17/02/2021 14:56

Rio - Os assessores da rainha Elizabeth II e do príncipe Charles divulgaram um comunicado no qual a monarquia britânica parabeniza a gravidez recém-anunciada de Meghan Markle e Harry. O casal está esperando o segundo filho e fez o anúncio no último domingo.



Representantes do Palácio de Buckingham responderam os questionamentos da imprensa sobre o segundo herdeiro dos duques de Sussex com um texto em nome da rainha, do marido, Phillip, e de Charles, pai de Harry.