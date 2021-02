Nego Di Reprodução/Rede BBB

Por iG

Publicado 17/02/2021 14:56

Nego Di é o terceiro eliminado do BBB e o recordista de rejeição . Com 96,78% dos votos, o humorista ainda está confuso com a saída e a situação do jogo fora do Big Brother Brasil. Mas depois de brincar várias vezes com o jogo do artista, o comediante Rafinha Bastos mostrou apoio nos stories.