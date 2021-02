Pocah veste a carapuça após ser alfinetada por Tiago Leifert: Quem dorme não joga Reprodução / TV Globo

Rio - Karol Conká demonstrou preocupação com a quantidade de tempo que Pocah está dormindo no "Big Brother Brasil". Conká revelou na tarde desta quarta-feira que tentou acordar a colega de confinamento, mas não conseguiu.



"Gente, a Pocah tá dormindo demais", disse. Carla Diaz explicou que no dia anterior a funkeira chorou muito e esse poderia ser um dos motivos. Conká concordou e completou: "Vou falar pra Pocah ir lá na psicóloga, é bom ela ir".