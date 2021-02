Maiara e Maraisa Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 18/02/2021 18:36

Rio - Maraisa usou as redes sociais para revelar aos fãs que participou do pedido de casamento que Fernando Zor fez a Maiara. Após ser questionada por um seguidor, a sertaneja disse que organizou a surpresa.



"Eu sabia tudo. Fiz parte da surpresa, organizei tudo com o Fernando", adiantou ela. "A gente já estava organizando isso há anos. Na verdade, foi tudo ideia minha", contou.