Thiaguinho Bruno Soares

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 15:09 | Atualizado 19/02/2021 15:11

Rio - "Infinito", novo álbum de Thiaguinho, já está disponível nas plataformas digitais com 19 faixas. Entre as composições inéditas e regravações de sucessos, o álbum conta com a participação de Péricles e Alexandre Pires.



Além dos convidados, Bruno & Marrone, Bruno Cardoso e Mariana Rios. Para compartilhar o momento com os fãs, Thiaguinho estará em uma live no YouTube nesta sexta-feira, a partir das 17h. A transmissão vai anteceder o lançamento dos vídeos do álbum, que entrará na plataforma em seguida.