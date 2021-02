Em 'Liga da Justiça', Cyborg, The Flash, Batman e Mulher Maravilha se unem para impedir o fim do planeta Divulgação

Rio - A nova versão de "Liga da Justiça", "Snyder's Cut", vai estrear em março. O anúncio foi feito pelo diretor Zack Snyder em seu Twitter. A produção chega ao Brasil primeiro do que o streaming HBO Max, que só chega ao país por volta de junho.



Segundo o diretor, o filme “estará disponível mundialmente, em todos os mercados, no mesmo dia que nos Estados Unidos, via plataformas on-demand, download digital, exibição linear ou streaming”. As únicas exceções são França, Japão e China.



Ainda não é certo como será a distribuição no Brasil. "Snyder Cut" foi uma reivindicação dos fãs, que pedem pela versão original do longa após Snyder deixar o projeto. O diretor confirmou que a produção terá quatro horas de duração e sem cena pós-crédito.