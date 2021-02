Luciana Gimenez usou o Instagram para compartihar fotos de seu passeio de lancha em Angra dos Reis. Reprodução/Instagram

Rio - Nesta sexta-feira (19), Luciana Gimenez mostrou seu bíquini vermelho e o corpo bronzeado nos Stories do Instagram, aproveitando um passeio de lancha em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. A apresentadora, de 51 anos, está passando alguns dias na cidade com seu namorado, Eduardo Buffara, 29.

Em outra postagem da viagem, Luciana combina o bíquini com o short de Eduardo. O casal assumiu o relacionamento no Carnaval de 2020, enquanto curtiam a folia no Camarote Quem O Globo.

"É Carnaval. Fica todo mundo pegando no meu pé, mas é Carnaval. A gente está se conhecendo", disse Luciana na ocasião. Este é o primeiro relacionamento da apresentadora e modelo desde março de 2018, quando se divorciou de Marcelo de Carvalho, após 12 anos de casamento.