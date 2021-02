Ex-BBB Marcela e a cantora Luiza Reprodução Internet

Por iG

Publicado 20/02/2021 15:46

Marcela McGowan usou seu perfil no Instagram recentemente para interagir com seus seguidores. Durante o papo, a ex-participante do "BBB 20" se surpreendeu com a quantidade de pessoas preocupadas se ela e Luiza, do duo com Maurílio, tinham terminado.