Juliette Freire BBB 21 Reprodução/Globoplay

Por iG

Publicado 20/02/2021 17:38 | Atualizado 20/02/2021 17:39

Juliette, Carla Diaz, Gilberto e Sarah se reúnem no Quarto do Líder para falar sobre os acontecimentos, na tarde deste sábado, no "BBB 21". Gilberto se desentendeu com Arthur e pediu para sair do programa . O economista também se desentendeu com Karol Conká . No meio da conversa, Juliette dá um sermão em Gilberto.