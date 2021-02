Leo Santana Reprodução

Por iG

Publicado 20/02/2021 21:00

Neste sábado (20), o cantor Léo Santana e a apresentadora Lorena Improta se casaram em Salvador após quatro anos de relacionamento. A união foi selada com a presença apenas dos pais dos noivos e das irmãs de Léo, segundo o site Hugo Gloss.



Horas antes do casamento , Lorena afirmou ao portal que a sensação de se casar era “muito boa”. “Estamos muito felizes de estar celebrando nosso relacionamento com a nossa família, por menor que seja a cerimônia”, afirmou a apresentadora.



Léo Santana também estava muito feliz e disse que Lorena “é a noiva mais linda do mundo”. “Infelizmente, devido à pandemia, não pudemos comemorar como gostaríamos, com uma grande festa, com show, todos os nossos amigos queridos reunidos, com uma cerimônia religiosa e lua de mel”, explicou o cantor.



No entanto, ele afirmou que isso não tirou o brilho da união do casal. “Estou cada dia mais apaixonado pela minha, agora, esposa”, afirmou o cantor.



Lorena explicou que ambos já se consideravam casados há muito tempo, já que já moram juntos. Mas o sonho mesmo era que uma cerimônia acontecesse para oficializar a relação. “Já faz algum tempo que temos nos falado sobre casar, então foi muito natural a decisão de ser agora”, disse a apresentadora ao portal.



Mesmo com a cerimônia do civil, os dois descartam a possibilidade de viajar ou de fazer a festa no religioso. “Vai ter que ficar para quando toda essa situação melhorar”, afirmou Lorena.