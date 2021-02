Caio Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/02/2021 14:37 | Atualizado 21/02/2021 14:38

Pela segunda semana consecutiva, Caio é o anjo e, como recompensa, ganha um almoço com direito a mensagem da família. Na semana passada, o fazendeiro cogitou sair do programa ao achar a esposa estranha no vídeo. Desta vez, Caio se emocionou e caiu no choro ao lado de Viih Tube e Thais.

"Obrigado, mãe, pai, Larissa, cuida das minhas princesas que daqui a pouco eu chego ai. Obrigada, amor", disse.

Caio também agradeceu a presença de Viih e Thais. "Ela falou bem calma", apontou a youtuber.

"Ai meu Deus do céu, como é que eu amo esse povo esse tanto, saudada da Waléria demais, das meninas, meus pais", desabafou Caio.

"O que você achou do vídeo?", questionou Viih Tube. "Maravilhoso", respondeu o brother.