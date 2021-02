Juliette Reprodução

Por iG

Publicado 21/02/2021 21:21 | Atualizado 21/02/2021 21:26

Os administradores do perfil do Twitter da BBB 21 Juliette Freire presentearam os fãs da sister com o primeiro registro dela cantando. No vídeo, Juliette canta a canção ‘Aí Já Era’, da dupla sertaneja Jorge e Mateus.