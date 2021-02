Por iG

Publicado 22/02/2021 14:36 | Atualizado 22/02/2021 14:36

Juliette contou, na tarde de domingo, que manda mensagens para artistas com frequência, como se fosse íntima. Ela mencionou que uma vez a banda O Rappa esteve na cidade em que mora, mas como não tinha ingresso, pediu para Marcelo Falcão, que não respondeu.

Eita! Acabei de ver aqui, minha gente. Ela mandou mesmo!



Tava tudo bem nesse dia sim, Ju! Grande beijo! #BBB21 #RedeBBB pic.twitter.com/zLeULBD4Tz — Carlinhos Brown (@carlinhosbrown) February 22, 2021

Já com Carlinhos Brown, ela viu uma gravação do cantor e achou que ele estava cabisbaixo. Então, a advogada mandou uma mensagem dizendo que sentia falta "da alegria transbordando todo aquele lugar". Depois de alguns anos, os artistas responderam ela."Boa. Juliette, quando sair, olha o direct. Você é minha convidada para conhecer meu novo trabalho, 'Viver (Mais leve que o ar)'", escreveu Marcelo Falcão nos Stories do Instagram.Carlinhos Brown respondeu no Twitter surpreso. "Eita! Acabei de ver aqui, minha gente. Ela mandou mesmo! Tava tudo bem nesse dia sim, Ju! Grande beijo!", disse na postagem.