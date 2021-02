Cabra da Peste Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/02/2021 16:21 | Atualizado 22/02/2021 16:27

Rio - Mais uma produção nacional irá para o catálogo da Netflix. O filme "Cabra da Peste", que tem estreia marcada para 18 de março, é uma comédia protagonizada por Matheus Nachtergaele e Edmilson Filho.



A plataforma de streaming lançou nesta segunda-feira o trailer da produção. Em "Cabra da Peste", dois policiais com personalidades opostas precisam trabalhar juntos para resolver um crime e salvar a cabra Celestina. Durante o trabalho criam uma amizade especial.



Além de Matheus Nachtergaele e Edmilson Filho, a produção conta com com Leandro Ramos, Letícia Lima, Juliano Cazarré, Evelyn Castro e Falcão no elenco.