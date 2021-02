Rainha Elizabeth II Divulgação

22/02/2021

Rio - A rainha Elizabeth II vai fazer um especial de TV no mesmo dia em que a entrevista de Harry e Meghan Markle com Oprah Winfrey vai ao ar. De acordo com o "The Mirror", a atração vai substituir as celebrações do Dia da Commonwealth, que tiveram de ser canceladas em 2021 devido à pandemia.



Na programação, além da rainha, a participação de Kate Middleton, Camilla Bowles, Sophie Wessex e dos príncipes Charles e William foram confirmadas pela publicação. A transmissão será na Abadia de Westminster.