Príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II AFP

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 16:24

Rio - Um jornal da Austrália cometeu um erro após a internação do príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II, ao publicar o obituário dele. Com o título "Príncipe Philip através dos anos", "Sydney Morning Herald" publicou um artigo com uma pequena biografia do duque de Edimburgo com detalhes da infância, período escolar, carreira e entrada para a família real.



Segundo o site "Yahoo!Lifestyle", a publicação foi ao ar nesta segunda-feira. Aparentemente o texto deveria ser um rascunho para caso o duque viesse a falecer.