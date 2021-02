Por O Dia

Rio - Tina Knowles, mãe de Beyoncé, escreveu uma carta para demonstrar admiração pelo genro, Jay-Z. Tina compartilhou a homenagem em seu Instagram nesta segunda-feira, após o rapper vender parte da sua marca de champanhe, a Armand de Brignac, para a empresa de artigos luxuosos LVMH.



No texto, Tina apontou que o genro recebe críticas pelo trabalho no Super Bowl, após a Roc Nation, gravadora dele, fechar um contrato com a NFL em 2019 para ter um papel de destaque na organização de entretenimento e no programa de justiça social.

"Esta é uma carta de amor para meu genro Shawn Carter", começou. "A razão pela qual fui levada a escrever isso foi porque recentemente, no Super Bowl, nós testemunhamos o hino nacional 'America the Beautiful' e os shows dos intervalos todos sendo negros super talentosos! Todo mundo estava empolgado com isso! Cada pessoa que tocou, Jazmine Sullivan, H.E.R. e The Weeknd, todos arrasaram em suas performances", disse.Tina escreveu que quando o genro fechou a parceria com a liga, afirmou que "as coisas só mudariam se houvesse alguém de dentro que pudesse tomar decisões" em um cargo de liderança. "Eu li todas as coisas horríveis que as pessoas disseram, chamando-o de traidor e odiando-o muito. Mas ele continuou seguindo em frente, porque todas as pessoas que já promoveram mudança foram criticadas e perseguidas por seus colegas", lamentou."Uma coisa que percebi sobre Jay é que ele não permite que o que as pessoas dizem o intimide a não fazer as coisas que ele sabe que são certas", continuou. "Mas depois do último Super Bowl, eu não li um comentário de uma pessoa que se dissesse satisfeita por ele não ter ouvido as críticas, mas sim ter seguido em frente e ter sido capaz de fazer com que três artistas negros talentosos dominassem o Super Bowl neste ano, por que isso?", completou.Por fim, Tina disse que é preciso apoiar os empreendimentos de pessoas negras. "Há espaço para todos. Mas hoje, Jay, brindo a você e seu último empreendimento na venda de 50% de sua empresa de champanhe para a LVHM. Você é um irmão durão e espero que continue a pavimentar o caminho para outros, como você fez no passado", comemorou.