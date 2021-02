Surgiram boatos sobre Marcos Pitombo estar envolvido no fim do cassamento de Gabriela Pugliesi com Erasmo Viana Instagram/Reprodução

Por iG

Publicado 23/02/2021 19:12 | Atualizado 23/02/2021 19:13

O ator Marcos Pitombo negou os boatos que envolveram seu nome após o anúncio do fim do casamento da influenciadora digital Gabriela Pugliesi e de Erasmo Viana.



Além de desmentir e repudiar os rumores de que teria um caso com Erasmo e de que seria pivô do término da relação do ex-casal, o ator confirmou, por meio de sua assessoria de imprensa, que sua defesa já notificou judicialmente o perfil de Instagram que espalhou inverdades a seu respeito.