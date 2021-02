Por O Dia

Rio - Caio Castro resolveu se declarar para Grazi Massafera. O ator demonstrou seu amor no comentário de uma foto compartilhada por Grazi nas redes sociais.



“Já falei que amo você hoje? Ahhh sim, na hora que saí de casa de manhã. Toma mais um (TE AMO)”, escreveu. “Vida. Amo”, respondeu Grazi.

Apesar de estarem juntos há um tempo, o casal é discreto nas redes sociais. No entanto, recentemente Caio e Grazi estão aparecendo com mais frequência. Eles estiveram em Fernando de Noronha para comemorar o aniversário do ator.“Existem pessoas especiais que nos presenteiam com dias de esperança, diminuem os pesos que às vezes a vida traz… Leveza na alma, olhar de menino, um monstro de afeto… Essa declaração é gigante, mas agora vou continuar a dizer pessoalmente”, postou Grazi na época.Grazi e Caio assumiram o relacionamento no início de 2020.