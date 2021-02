André Marques, apresentador do 'The Voice Kids' Fabio Rocha/TV Globo

Rio - André Marques, apresentador do "The Voice+", resolveu conversar com os seguidores sobre a rotina de alimentação após passar por uma cirurgia bariátrica em 2013. Após o procedimento, Marques perdeu 70 kg.



“Às vezes você acaba exagerando. Na quarentena engordei um pouquinho. Mas emagreci um pouquinho. Acho que a luta é para sempre, não tem cura. Tem que se cuidar sempre”, disse sobre a alimentação.



Marques explicou que come de tudo, mas com parcimônia. “Fico sempre me pesando. Se subiu um pouquinho, dou uma segurada na onda”, explicou. Apesar do resultado, ele diz que não faz "apologia à cirurgia" "porque às vezes é bom para um e não para o outro".



O apresentador também explicou sobre a dificuldade de digerir os alimentos certos na dieta. “Quando a farinha tem mais qualidade ou é zero, com a mais mais leve, dá para comer. Às vezes, também, arroz me cai bem mal”, disse.