'Loki' nova série do Universo Marvel Divulgação/Disney+

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 16:13

Rio - A nova série do Universo Marvel no Disney+ trará Tom Hiddleston em "Loki". A plataforma de streaming confirmou nesta quarta-feira que a produção será exibida em 11 de junho.



Loki, apresentado como vilão no filme "Thor" e "Os Vingadores", cativou o público. A série foca no personagem de uma realidade apresentada inicialmente em "Vingadores: Ultimato", enquanto ele consegue fugir para outros mundos com o poder de uma das Jóias do Infinito.



Além de Hiddleston, o elenco conta com Owen Wilson, Richard E. Grant, Gugu Mbatha-Raw, Sophia DeMartino e Erika Coleman. Mas os fãs também esperam uma participação de Chris Hemsworth, Jamie Alexander e Scarlett Johansson.