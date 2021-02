Patricia Leitte Reprodução Internet

Publicado 24/02/2021 16:36

Rio - Patrícia Leitte, ex-participante do "Big Brother Brasil" e dona do título de recordista de rejeição em paredão triplo em 2018, falou sobre Karol Conká. Patrícia saiu com 94,26% dos votos, sendo superada por Nego Di e Conká na atual, eliminada nesta terça-feira com 99,17%. Em entrevista ao site "Notícias da TV", Patrícia disse que a cantora será "uma pessoa melhor".



"Acho que se a Karol tiver humildade, reconhecimento e for capaz de se desconstruir, vai se reconstruir uma pessoa mil vezes melhor, com certeza", disse Leitte.



A ex-BBB fez questão de falar que seu comportamento não foi parecido com o da rapper. "No meu caso é diferente. Fui vilã jogando, fazendo armação de votos, coisas que o jogo permite que a gente faça. Mas o que a Karol fez foi muito além, abuso psicológico, xenofobia com nordestinos, ela pegou mais pesado", explicou.



Patrícia também falou como foi a experiência após sair do reality. "É uma sensação muito ruim. Você entra anônimo, sai famoso e ainda com rejeição. É difícil, porque as pessoas ficam querendo rotular você de coisa que não é, e acham que você é o que o jogo transmitiu, sendo que tudo faz parte de entretenimento. Reality show tem que ter vilões, mocinhos, enredo e história para ter audiência", disse.