Princesa Diana Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 17:14 | Atualizado 24/02/2021 17:15

Rio - Para Roberto Devorik, amigo de Diana, ela teria ficado furiosa com a saída de Harry da "monarquia moderna", que revolucionou alguns protocolos, mudando a maneira como a família real é vista. Em entrevista ao jornal "Daily Mail", Roberto comentou sobre a decisão da rainha Elizabeth II em tirar os patrocínios do neto após a escolha de viver nos Estados Unidos.



Roberto afirmou que a decisão da monarca foi difícil, mas correta. Segundo ele, a rainha teve que colocar "a coroa em primeiro ligar". “Você não pode se exilar, receber dinheiro da Netflix ou da Disney e também continuar ganhando verbas do Estado”, explicou.