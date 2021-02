Nego Di participa do programa A Eliminação, do Multishow Reprodução

Por iG

Publicado 24/02/2021 17:57 | Atualizado 24/02/2021 17:58

Uma semana após ser eliminado do "BBB 21", Nego Di resolveu fazer um desabafo sobre os ataques racistas que vem recebendo desde que deixou a casa mais vigiada do Brasil. "Seu lixo escroto, tem que morrer, seu verme", diz uma das mensagens expostas pelo humorista em seus stories do Instagram.