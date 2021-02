Kanye West ao lado da mulher, Kim Kardashian AFP

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 18:07 | Atualizado 24/02/2021 18:11

Rio - Kim Kardashian e Kanye West estão enfrentando dificuldades para chegar a um acordo sobre a criação dos quatro filhos. Segundo uma fonte da revista People, Kanye e Kim estão de acordo sobre a guarda das crianças, mas o "que eles querem para seus filhos nem sempre corresponde".



“Eles têm uma visão diferente do mundo e de como seus filhos devem ser criados. Kim sempre apoiará Kanye e suas causas e o encorajará com os filhos, mas o futuro dela com trabalho, família e vida em geral depende exclusivamente dela. Ela faz isso acontecer”, disse a fonte. Embora outro contato da revista tenha dito que o ex-casal está de acordo sobre a guarda conjunta dos filhos.