Wesley Safadão no comando do reality show 'Hit Estourado', com um punhado de compositores (acima) e ao lado com GKay e Tirulipa Ederson Lima / Endemol Shine Brasil

Por TÁBATA UCHÔA

Publicado 26/02/2021 07:00

Rio - Wesley Safadão faz sua estreia como apresentador no reality show "Hit Estourado", uma parceria com a Endemol Shine Brasil e a Skol. A atração mostra os bastidores por trás da criação de uma música, além de dar rosto a alguns dos compositores que criaram grandes hits da atualidade. Dividido em quatro episódios, a disputa vai ao ar todas as sextas-feirais, a partir das 19h, no canal do YouTube de Safadão e também no da cervejaria.

O local escolhido para a gravação foi a fazenda do cantor, em Fortaleza, no Ceará. Os compositores foram divididos em grupos e buscaram inspiração para criar dezenas de canções, mas no fim, só uma delas foi escolhida por Wesley para se transformar em sua nova música de trabalho.

"Nós reunimos 17 compositores, levamos lá para a minha fazenda, um cantinho super especial... A música leva alegria, leveza, mexe com o sentimento das pessoas. Era meu sonho mostrar para as pessoas como tudo é feito. Muitas vezes o público só vê a música pronta, mas não sabe como surgiu a ideia, quem são os compositores", explica Safadão.

"O público participou dando ideias de como poderiam ser as músicas, indicando temas... São quatro episódios mostrando a chegada dos compositores, como tudo iniciou. Solange Almeida chegou lá para nos ajudar também. O público vai poder presenciar música sendo feita em cinco minutos. Foram mais de 40 músicas. E o único problema foi que eu só poderia escolher uma entre as 40 que foram feitas. Foi muito desafiador", completa.

Ao fim do reality show, o público vai poder votar em um nome para a canção através de uma votação na internet. "Nós escolhemos a música e o nome da música o público que vai escolher. Essa será a minha próxima música de trabalho. O público tem a participação mais importante e fundamental", diz o cantor.

A escolha dos compositores foi feita a dedo. "Se você puxar hoje as 20 músicas que mais estão estouradas no Brasil, são composições dos caras que estavam lá. É a nata da nata. Grandes profissionais. Tenho certeza que vamos colher grandes frutos. O mercado da música muda, tem horas que está mais para um tipo de música, tem horas que está pra outro. A nossa decisão foi buscar uma música que possa tocar em todas as plataformas digitais e que tenha dança no meio. Hoje todo mundo quer uma dancinha. Queríamos uma música leve, alegre. Busquei uma música que tivesse todos esses aspectos", analisa Safadão, que gostou do desafio de apresentar um programa.

"A gente vai aprendendo a cada dia. Nas lives, também, a gente foi tendo essa experiência. A gente era meio cantor, meio apresentador. Foi muito prazeroso porque a forma que o projeto foi criado foi muito leve, muito natural".

Para reunir tanta gente em meio a uma pandemia, muitos cuidados foram tomados. "Quando eu cheguei na fazenda, eu vi que a produção tomou vários cuidados. Cuidados ao extremo. Tinha equipes de seguranças, enfermeiros. Todo mundo fez teste de covid-19. Tive que entregar a lista com o nome do pessoal 30 dias antes. Eles tiveram que dizer se tinha alguém na família deles que já tinha pegado covid. Quando eu subi a ladeira da minha fazenda, que eu vi toda a estrutura montada, todos os cuidados, foi muito mais do que eu imaginava. Graças a Deus, pós-reality não tivemos nenhum caso de covid. Estamos todos bem".

O cantora também conta como está fazendo para ficar próximo aos fãs no período de isolamento social. "Hoje, a forma que eu tenho de me conectar, de me manter aceso, vivo, dentro das casas das pessoas, é lançando coisas novas para o público. Eu sou um contador de histórias. Eu não vou conseguir entrar na casa de pessoas novas se eu estiver sempre contando a mesma história. Durante essa pandemia já lançamos mais de 25 músicas. Esse é mais um projeto para dar continuidade ao nosso trabalho porque quando os shows voltarem, eu quero estar com o hit na boca do público".

Reality show

Esta é também a estreia de Safadão em um reality show. As câmeras o acompanharam em todos os momentos, mas o cantor garante que curtiu a experiência. "Eu me senti super bem, se eu fosse para algum reality show eu ia me sentir bem. A gente sabia que o pessoal estava filmando, mas a gente também esquecia. Eu acho que quando o pessoal fala besteira nesses realities é porque dá pra esquecer que tem câmera", brinca.

Forró

O forró é um gênero musical que está ganhando cada vez mais espaço no coração das pessoas de todo o Brasil. Para Wesley, é muito importante a contribuir para que o ritmo atinga cada vez mais ouvintes. "Há dois meses, o forró e os artistas do Nordeste estavam em sete das 10 músicas mais tocadas no Spotify. Eu sempre digo: ganha um, ganham todos. E essa turma que estava na minha fazenda trabalha com todos esses artistas, muitos deles têm a raiz do Nordeste. Isso pra mim é muito prazeroso. Isso é um ganho geral para todo mundo. Todo mundo sai vencedor. Tenho certeza que as músicas que foram feitas na fazenda, também vão cair na boca de outros artistas e vão ter um resultado maravilhoso".

Compositores

Compositores de diversas regiões foram convidados para participar do programa, entre eles estão os cearenses Dyeguinho, Junior Gomes, Jota Reis, Neto Barros, Benício Neto, Renno Poeta e Conde Macedo; os potiguaras Vine Show, Ranieri Mazille e Cabeção do Forró. Também compõem a lista de convidados goianos Day Camargo, Elcio di Carvalho e Vinícius Poeta; o paranaense Junior Pepato, a mineira Lara Menezes, o paraibano Gabriel do Cavaco e o carioca Renato Moreno.

"Nós fizemos uma triagem de alguns compositores. Tem uma turma que faz parte da minha história. De 2004 até 2012, tem uma turma lá de sete compositores que estiveram comigo. Mas também tem gente que conhecemos agora. Também tivemos compositoras, um ambiente diverso", explica o cantor.

"Hit Estourado" ainda terá participações especiais da cantora Solange Almeida, do produtor Rod Bala, do humorista Tirullipa e da comediante Gkay. "Tirulipa é meu irmão. Quando eu vou lançar uma música, ele é uma das pessoas que eu mando. Ele está 24 horas envolvido com o público. A GKay também. Eu disse 'gente, vamos trazer os dois'. E não foi fácil. A participação deles foi fundamental. Eles são o povo. Eles falam por milhões de pessoas. O Tirulipa sabe do que o público vai gostar. Foi uma ajuda muito importante", afirma Safadão.

