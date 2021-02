Participantes do 'BBB 21' Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 21:00

João Luiz é o mais novo líder do "BBB 21". Após vencer a prova desta quarta-feira, o participante frustrou os planos de Projota, que queria colocá-lo no Paredão e, agora, o rapper anda pensativo sobre quem indicará. Para descontrair, os brothers iniciaram um papo caliente na madrugada, mas os telespectadores não puderam acompanhar, pois as câmeras do quarto foram cortadas. Confira, abaixo, os destaques das últimas 24 horas na casa.

Após vencer a Prova do Líder na noite desta quinta-feira, o professor de Geografia João Luiz teve de escolher os participantes que levaria para o VIP do "Big Brother Brasil 21". Em conversa com Gilberto e Juliette, ele explicou o motivo de ter colocado Lumena.

O brother, que escolheu também Camilla de Lucas, Viih Tube, Carla Diaz, Sarah e Thaís, disse que "não foi uma jogada, foi de coração real". "“Eu gosto muito da Lumena, independente das questões dela, mas acho sentiu muito a saída da Karol”, explicou João.

Durante a madrugada, o papo esquentou no Quarto Cordel. Quando os brothes começaram a falar sobre sexo, as câmeras que estavam em Sarah, Gilberto, João Luiz, Camilla de Lucas, Juliette e Viih Tube foram direcionadas para um ponto cego da casa do reality show.

Em seguida, Fiuk, Projota e Pocah também se juntaram ao papo. Juliette contou que perdeu a virgindade aos 19 anos e imediatamente a câmera foi direcionada para a área externa da casa, enquanto as câmeras principais mostravam Caio do lado de fora e Arthur dormindo no quarto colorido. Os telespectadores ficaram indignados com a "censura" e reclamaram no Twitter.

"Eu estou aqui para o que você precisar, mas precisava de você para algumas coisas. Não é nem precisar, é sentir o amor, que você tem carinho pela pessoa. E esperava isso de você", Viih Tube falou. A youtuber deu como exemplo o fato de Juliette nunca ter dito para ela porque não gostava de Nego Di. A advogada justificou que era para não influenciar a amiga, mas Viih não concordou com essa visão de jogo.

Quem também brigou foi a dupla Projota e Arthur. Após a prova que coroou João como líder da semana, Arthur e Projota se desentenderam por errarem o alvo e perderem a prova. Durante a madrugada desta quinta-feira, Arthur estava desabafando com Projota sobre perder por estar com o braço imobilizado.

"Eu sou bem nessas provas assim, mas o problema é o braço... Jogar com o braço assim", concluiu Arthur, que finalizou dizendo que deseja apenas participar da prova do anjo e pronto. O clima pesou e Projota saiu da conversa irritado, Arthur seguiu o desabafo e disse que estava estressado por perder.



E por falar em Projota. O rapper queria indicar João Luiz ao Paredão desta semana, mas acabou se frustrando com a liderança do brother. No Raio-X desta quinta-feira, o cantor confessou que a prova estragou os planos dele.

"Muito se fala 'não vá ao paredão', mas se vocês imaginassem o trabalho que dá não ir ao paredão... Você faz conta, espera a prova do líder e aí de repente o cara que votou em você ganha a liderança e agora você não tem poder nenhum e tem que ficar correndo atrás de uma maneira de não ir para o paredão. Atrapalhou todos os meus planos. De todas as pessoas possíveis dessa casa, quem menos podia ganhar o líder ganhou. Bora trabalhar".

