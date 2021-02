Rock (Caio Castro) em A Dona do Pedaço Divulgação

Por iG

Publicado 25/02/2021 19:38

Mais cedo, rumores deram conta de que Caio Castro apresentaria 'A Fazenda', da Record, no lugar de Marcos Mion, que deve apresentar o novo 'No Limite'. Em comunicado divulgado na tarde desta quinta-feira, a assessoria de imprensa do ator negou a informação.