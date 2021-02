Projota reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 16:15 | Atualizado 25/02/2021 16:20

Ao descobrir que recebeu um voto de João no último Paredão, Projota fez o professor de geografia seu novo alvo e pretendia mandá-lo para a berlinda nesta semana. Mas, os planos do cantor foram por água abaixo nesta quarta-feira, quando João ganhou a prova do líder.



fotogaleria

Publicidade

No raio-x desta quinta, Projota desabafou sobre a frustração. "Muito se fala 'não vá ao paredão', mas se vocês imaginassem o trabalho que dá não ir ao paredão... Você faz conta, espera a prova do líder e aí de repente o cara que votou em você ganha a liderança e agora você não tem poder nenhum e tem que ficar correndo atrás de uma maneira de não ir para o paredão. Atrapalhou todos os meus planos. De todas as pessoas possíveis dessa casa, quem menos podia ganhar o líder ganhou. Bora trabalhar".

Nesta quarta-feira, além da liderança, João ainda ganhou um prêmio de R$ 10 mil. A disputa contou com 14 participantes, já que Pocah foi vetada da prova por Sarah. A prova foi dividida em duas etapas e contou com duplas. Os participantes tinham que sortear itens e cada item era representado por uma cor. Os brothers tinham que arremessar e atingir uma determinada pontuação.

Publicidade

Caso o participante arremessasse o item e acertasse a plataforma com a cor correspondente a que sorteou, ganhava 100 pontos. Se acertasse outra cor, recebia apenas os pontos da faixa que atingiu. A dupla João Luiz e Camilla de Lucas foi a melhor. Por isso, João e Camilla disputaram uma final sozinhos e o professor acabou levando a melhor.