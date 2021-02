Participantes conversavam sobre sexo quando Globo tirou as câmeras do local Reprodução / TV Globo

Publicado 25/02/2021 08:45 | Atualizado 25/02/2021 08:50

Rio - Os participantes do "BBB 21" conversavam no quarto cordel, na madrugada desta quinta-feira, quando de repente o assunto virou sexo. Em seguida, as câmeras que estavam em Sarah, Gilberto, João Luiz, Camilla de Lucas, Juliette e Viih Tube foram direcionadas para um ponto cego da casa do reality show.

Em seguida, Fiuk, Projota e Pocah também se juntaram ao papo. Juliette contou que perdeu a virgindade aos 19 anos e imediatamente a câmera foi direcionada para a área externa da casa, enquanto as câmeras principais mostravam Caio do lado de fora e Arthur dormindo no quarto colorido.

Os telespectadores ficaram indignados com a "censura" e reclamaram no Twitter. "Gente, que absurdo isso. Todos os participantes da casa acordados, retiraram todas as câmeras por estarem falando de sexo, deixaram só no Caio com Gil. Eles começaram a falar das ações de Karol e tiraram as câmeras deles também", disse um perfil.

"Eles estão falando sobre sexo. Eu sinceramente não entendo, a câmera mostra o povo se agarrando de baixo do edredom, mais não mostra conversando sobre?!", reclamou outra pessoa.

Gente, que absurdo isso. Todos os participantes da casa acordados, retiraram todas as câmeras por estarem falando de sexo, deixaram só no Caio com Gil. Eles começaram a falar das ações de Karol e tiraram as câmeras deles também. #BBB21 — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) February 25, 2021 Eles estão falando sobre SEXO.

eu sinceramente não entendo, a câmera mostra o povo se agarrando de baixo do edredom, mais não mostra conversando sobre?! Ãn #bbb21 QUARTO CORDEEEL pic.twitter.com/tqwj8vGUbf — Passini 0,37% (@agpassini) February 25, 2021 Não pode falar de sexo @boninho ? Por isso vcs cortaram as câmeras da casa? Pqp, isso é um ABSURDO, eu não pago pra não ver porra nenhuma #bbb21 @globoplay — (@comentabycas) February 25, 2021